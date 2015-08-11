Реализация имущества

Онлайн-заявка на лизинг
В данный момент не финансируются
физические лица и юридические лица со сроком ведения бизнеса менее 1 года
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость
В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость