8 (800) 555-555-6

Реализация имущества

Тип имущества
Город
Автомобиль-самосвал 65899-01Е

Автомобиль-самосвал 65899-01Е

VIN:
XE26589H0J0000025
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние неудовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Автомобиль-самосвал 65899-01Е

Автомобиль-самосвал 65899-01Е

VIN:
XE26589H0J0000024
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние неудовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Самосвал 65899J-01E

Самосвал 65899J-01E

VIN:
XE26589H0J0000010
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние удовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Самосвал 65899J-01E

Самосвал 65899J-01E

VIN:
XE26589H0J0000009
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние неудовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Самосвал 65899J-01E

Самосвал 65899J-01E

VIN:
XE26589H0J0000008
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние неудовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Самосвал 65899J-01E

Самосвал 65899J-01E

VIN:
XE26589H0J0000007
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние неудовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Самосвал 65899J-01E

Самосвал 65899J-01E

VIN:
XE26589H0J0000006
Техн. состояние / доп. информация:
2018г. Техническое состояние неудовлетворительное
Местонахождение:
г. Хабаровск, ул. Горького 61А
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Автомобиль Грузовой 3009Z7

Автомобиль Грузовой 3009Z7

VIN:
Z783009Z7K0055487
Техн. состояние / доп. информация:
2019г. Техническое состояние удовлетворительное
Местонахождение:
г. Новосибирск, ул. Дукача, 10/1
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Пневматический посевной комплекс "Аgrator-8500"

Пневматический посевной комплекс "Аgrator-8500"

Заводской номер:
35
Техн. состояние / доп. информация:
2017г. Техническое состояние удовлетворительное
Местонахождение:
Омская область, г. Омск, ул. Камышовая, д. 28
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Пневматический посевной комплекс "Аgrator-8500"

Пневматический посевной комплекс "Аgrator-8500"

Заводской номер:
36
Техн. состояние / доп. информация:
2017г. Техническое состояние удовлетворительное
Местонахождение:
Омская область, г. Омск, ул. Камышовая, д. 28
Контакты:
8 (800) 555-555-6 / pa@sberleasing.ru

В случае поступления нескольких предложений о покупке, товар реализуется покупателю, предложившему наибольшую стоимость

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 16 След.
Пройти
опрос

В мобильном приложении
удобнее

Скачать приложение
Спасибо, не сейчас